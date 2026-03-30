Посылка с наркотиком не дошла до заключённого колонии под Уссурийском

Попытка передачи запрещённого вещества была пресечена сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков уссурийского отдела полиции. Они получили информацию, что неустановленное лицо совершило попытку запрещённой передачи в режимное учреждение. Правоохранители провели обыск, и в одном из помещений обнаружили мешки с гипсовой смесью, в одном из которых был спрятан свёрток, обмотанный чёрной изолентой.
В свёртке оказалось тёмное вещество с характерным запахом. Лабораторная экспертиза подтвердила, что это масло каннабиса. Его масса превысила 15 граммов, что в уголовных делах о незаконном обороте наркотиков считается крупным размером.
В настоящее время установлен только предполагавшийся получатель посылки — 41-летний мужчина, отбывающий наказание в колонии. Остальные лица, причастные к организации незаконной передачи, устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 статьи 228.1 УК РФ.
В целом в Приморье сохраняется динамика снижения уровня наркопреступности, в том числе среди несовершеннолетних, и заболеваемости наркоманией среди населения. Ситуацию на прошлой неделе обсудили на заседании краевой антинаркотической комиссии. За год стало на 6% меньше преступников, замешанных в незаконном обороте запрещённых веществ, почти на 17% снизилось количество административных нарушений в этой сфере, раскрываемость наркотических преступлений, совершённых по предварительному сговору, увеличилась на 22%, на 53% — наркопреступлений, совершённых в составе ОПГ. Изъято 1,4 тонны запрещённых веществ. По мнению профильной комиссии, на улучшение ситуации влияет пропаганда здорового образа жизни.