Посылка с наркотиком не дошла до заключённого колонии под Уссурийском

В целом в Приморье сохраняется динамика снижения уровня наркопреступности, в том числе среди несовершеннолетних, и заболеваемости наркоманией среди населения. Ситуацию на прошлой неделе обсудили на заседании краевой антинаркотической комиссии. За год стало на 6% меньше преступников, замешанных в незаконном обороте запрещённых веществ, почти на 17% снизилось количество административных нарушений в этой сфере, раскрываемость наркотических преступлений, совершённых по предварительному сговору, увеличилась на 22%, на 53% — наркопреступлений, совершённых в составе ОПГ. Изъято 1,4 тонны запрещённых веществ. По мнению профильной комиссии, на улучшение ситуации влияет пропаганда здорового образа жизни.