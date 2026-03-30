Конфликт между таксистом и пассажиром закончился ножевым ранением на вокзале в Атырау

Конфликт на вокзале Атырау закончился ножевым ранением — сначала случилась словесная перепалка, а после началась драка, передает «Ак Жайык».

Источник: Nur.kz

Инцидент произошел 28 марта на железнодорожном вокзале Атырау.

Сообщается, что между мужчинами сначала возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. В ходе инцидента водитель нанес пассажиру ножевое ранение.

«Возбуждено уголовное дело по статье “Хулиганство” по факту конфликта между водителем такси и пассажиром в г. Атырау.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", — заявили в полиции.

Сообщается, что пострадавший попал в больницу.