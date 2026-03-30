Природные пожары прошли 439 гектаров за сутки в Приморье

В Приморском крае 29 марта зафиксировали сразу 16 пожаров, а общая площадь возгораний перевалила за 439 гектаров. К счастью, 15 очагов удалось ликвидировать. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Самая серьезная ситуация сложилась в лесах. За сутки там зафиксировали четыре пожара на площади 79 гектаров. Больше всего досталось Уссурийскому лесничеству в Ханкайском округе и Уссурийском городском округе — там выгорело по 25 гектаров. На утро 30 марта в Ханкайском районе оставался действующий лесной пожар еще на 25 гектарах. С огнем борются специалисты «Приморской авиабазы».
Но основная беда пришлась на земли иных категорий — там полыхали ландшафтные пожары. За сутки их насчитали 12, а общая площадь составила 360 гектаров. Самый крупный пожар разгорелся в Ханкайском округе у села Первомайское — там огонь прошел 200 гектаров. В Октябрьском округе недалеко от Синельниково выгорело 50 гектаров, рядом с Уссурийском — 30.
Пожарные подразделения краевого минГОЧС за минувшие сутки выезжали на тушение палов 97 раз. Спасатели вновь призывают жителей быть предельно осторожными с огнем: одна непотушенная спичка или сигарета может обернуться огромным бедствием.