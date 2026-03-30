По всей Украине снова объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины второй раз за сутки. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Ранее сирены работали лишь в нескольких регионах страны. В 04:52 по местному времени предупреждение об опасности ввели в Киеве. После этого тревога в течение нескольких минут охватила всю территорию Украины.
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше