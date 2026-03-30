Спасатели выезжали на поиск утонувшего рыбака в Пермском крае

Спасатели искали на реке тело пропавшего рыбака в Пермском крае 24 марта.
Сотрудники Пермской краевой службой спасения по распоряжению Министерства территориальной безопасности Пермского края проводили водолазные работы по розыску утонувшего рыбака.
«Из поступившего сообщения следовало, что гражданин уехал на рыбалку в Добрянский городской округ, село Никулино. Оттуда он проследовал на мотособаке с корытом по реке Косьва и до сих пор не вернулся», — рассказали в краевой службе спасения.
В итоге удалось обнаружить на реке прорубь, из которой торчало корыто. Спасатели исследовали предполагаемое место трагедии с помощью подводной камеры и методом траления кошками. Однако обнаружить тело мужчины не удалось.
Служба спасения напоминает, что безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 10 см. При этом стоит помнить, что в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена, лёд также непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, вблизи деревьев и камыша, в местах, где много водорослей.