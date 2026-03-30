Спасатели выезжали на поиск утонувшего рыбака в Пермском крае

Служба спасения напоминает, что безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 10 см. При этом стоит помнить, что в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена, лёд также непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, вблизи деревьев и камыша, в местах, где много водорослей.