СК РФ поручил возбудить уголовное дело после стрельбы подростка в Железногорске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту стрельбы подростка в конфликте с другим несовершеннолетним в Курской области. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщили в пресс‑службе ведомства.
— Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправном поведении несовершеннолетнего в Курской области… Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Курской области Гусеву Андрею Борисовичу возбудить уголовное дело и представить доклад, — говорится в сообщении.
По данным СК, инцидент произошел в Железногорске, где 14‑летний подросток, состоящий на профилактическом учете, во время спора со сверстником выстрелил ему в ногу из пневматического пистолета. В региональном следственном управлении по данному факту проводится процессуальная проверка.
26 марта школьник с сигнальным пистолетом, арбалетом и газовым баллончиком напал на школу в Челябинске. Он выстрелил в лицо одной из учениц, распылил газ в учителей, выпрыгнул в окно и сломал ноги. Его госпитализировали вместе с пострадавшей девочкой. «Вечерняя Москва» собрала детали этого происшествия.