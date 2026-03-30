Риск для людей: в Приморском крае отловили агрессивного тигра, выходившего к селу

В Приморском крае в окрестностях села Минерального отловили амурского тигра весом около 210 кг, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева.

В Приморском крае в окрестностях села Минерального отловили амурского тигра весом около 210 кг, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева.

По его данным, речь идет о взрослом самце, который длительное время обитал в районе населенного пункта. Животное периодически выходило к окраине села и охотилось на собак. Отлов провели в профилактических целях.

Как уточнили в Центре «Амурский тигр», операцию выполнили инспекторы охотнадзора в ночь на 29 марта. Хищника доставили в центр реабилитации диких животных «Тигр» в селе Алексеевка.

При первичном осмотре у животного выявили повреждение подушечки пальца. По оценке ветеринаров, травма не является серьезной и не мешает охоте.

В Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края сообщили, что состояние тигра оценивается как удовлетворительное. Рассматривается вариант его выпуска в естественную среду вдали от населенных пунктов.

Во время обследования животному установили спутниковый ошейник. По данным ведомства, с начала 2026 года это уже 11-й взрослый амурский тигр, изъятый из дикой природы.

