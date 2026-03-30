Серия взрывов прогремела над Тольятти, работают расчёты ПВО

Ранее в результате падения украинского беспилотного летательного аппарата в Краснодаре пострадали три человека. Один взрослый и два ребёнка получили медицинскую помощь на месте происшествия, госпитализации не потребовалось. Кроме того, зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом. В результате инцидента выбиты стёкла, повреждены как минимум три квартиры и около пяти припаркованных возле дома автомобилей.