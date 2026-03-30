Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Взрывы прогремели над Самарской областью

Над Тольятти в Самарской области прогремела серия взрывов. Об этом стало известно в понедельник, 30 марта.

Жители города сообщили, что взрывы начались примерно в 5:00 утра. Очевидцы утверждают, что услышали более пяти хлопков в разных районах Тольятти, а в небе были заметны вспышки, сирена воздушной тревоги и жужжание моторов, передает Telegram-канал Shot.

Ранее стало известно о пострадавших в результате атаки беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоэтажный дом в Прикубанском округе Краснодара. По уточненным данным, травмы получили трое жителей, двое из них — дети.

Кроме того, 29 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в городе Грайвороне. По его словам, от удара FPV-дрона загорелась машина, жители пытались потушить пожар, но в этот момент произошла повторная атака дрона, в результате которой погиб мужчина.

