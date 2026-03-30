В Краснокамске дети катались на льдине по открытой воде

Дети катались на льдине в Краснокамске, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
На опубликованном фото видно, что трое подростков в лёгкой одежде стоят на подтопленной льдине и отталкиваются палками от дна. Рядом по набережной гуляют люди.
«А вы знаете, где сейчас ваши дети?» — подписали снимок, взятый из соцсетей, сотрудники МЧС.
(function () { VK.Widgets.Post («vk_post_-77410749_22641», −77410749, 22641, 'qRczZDCAUAaeON9hYpt45MKu'); }());
Спасатели предупреждают, что подобная беспечность может привести к трагедии. В МЧС напоминают родителям:
— не оставляйте детей без присмотра;
— расскажите об опасности тонкого льда;
— убедите, что выходить на лед нельзя!
Во многих школах Пермского края с 30 марта начались каникулы. Взрослым стоит проконтролировать, как дети будут проводить своё свободное время.
Напомним, в 2023 году двое подростков гуляли по льду, но в этот момент льдина оторвалась от берега и начала дрейфовать. Подростки находились на ней около получаса, прежде чем им удалось спастись.