Водителя осудят за ДТП на скользкой трассе в Приморском крае

В аварии 59-летний мужчина получил тяжкий вред здоровью.

Источник: Комсомольская правда

Невнимательность на скользкой зимней трассе обернулась серьезным ДТП в Приморье. Следователем отдела по расследованию ДТП Следственного управления УМВД России по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Чугуевского района. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

По версии следствия, водитель грузового седельного тягача с прицепом ехал по дороге «Уборка — Самарка — Ариадное» со стороны села Чугуевка в направлении села Самарка. Из-за невнимательности к дорожной обстановке он не учел наличие льда и снежного наката на проезжей части. В результате грузовик занесло, и он выехал на полосу встречного движения.

Там прицеп тягача столкнулся с автобусом «ПАЗ 320530−02», который двигался во встречном направлении. В аварии 59-летний водитель пассажирского автобуса получил тяжкий вред здоровью.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором, и материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.