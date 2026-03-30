Бастрыкин потребовал возбудить дело после смерти пенсионерки в частной клинике Новосибирска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после истории, произошедшей в одной из частных клиник Новосибирска. Поводом для вмешательства стали многочисленные сообщения в социальных сетях о жестоком обращении с пожилой женщиной и условиях ее содержания.
По данным следствия, в январе этого года родственники пенсионерки, столкнувшейся с осложнениями после инсульта и операции, приняли решение о ее размещении в частном реабилитационном центре. Однако вместо необходимого лечения и ухода женщина оказалась в условиях, где, как утверждается, полностью игнорировались санитарные нормы. Пациентке не оказывали должной помощи, не проводили необходимых обследований и процедур, не обеспечивали ее питанием. Более того, в довершение ко всему, персонал учреждения применял к беспомощной пенсионерке физическую силу.
Состояние женщины продолжало ухудшаться, и в марте ее перевели в другое медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, спасти пациентку не удалось.
В СУ СК России по Новосибирской области уже организована процессуальная проверка. Глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя регионального управления Антону Бадулину незамедлительно возбудить уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.