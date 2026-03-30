Смертельный проект в Бангкоке: новые детали странного убийства россиянки

35-летняя россиянка Вероника переехала из Уфы в Таиланд в июне прошлого года. Вместе с ней за границу переехал ее начальник Ильдар, который пообещал женщине работу над его новым проектом.
Спустя несколько месяцев Веронику нашли мертвой, а Ильдара задержали по подозрению в ее убийстве. Знакомые последнего, однако, уверены, что его подставили.
Новые детали запутанного дела — в материале aif.ru.
Пропала перед Новым годом.
История 35-летней Вероники начиналась как сказка. Ее начальник Ильдар, известный в городе адвокат, предложил переехать в Таиланд и начать работу в новом офисе в Паттайе с весьма хорошей зарплатой. Женщина охотно согласилась и поехала.
На тот момент Ильдар был официально женат, в семье двое маленьких детей, но он переехал в Таиланд вместе с Вероникой. Знакомые пары объяснили это тем, что их связывали далеко не только рабочие отношения, но и романтические.
Вероника в разговоре с родными утверждала, что живет в одном жилом комплексе с начальником. Однако перед самым новым голом связь с ней оборвалась.
Последний раз она написала родным за несколько дней до Нового года, а вот с праздником уже не поздравила, что и вызвало смутные подозрения у близких, что что-то случилось.
Первоначальной версией родных было то, что ее вывезли из страны в Мьянму, чтобы продать в рабство.
Похороны в братской могиле.
Полиция Таиланда, однако, продолжила искать россиянку внутри страны. Информации было слишком мало, что усложняло поиски. Позже выяснилось, что тело Вероники обнаружили еще в декабре в ее квартире. Тело доставили в морг, а затем отправили в полицейский госпиталь в Бангкоке.
Установить личность погибшей тогда не удалось, поэтому ее похоронили в братской могиле. Но обилие странных деталей этой истории только продолжало нарастать.
Волонтеры, искавшие несколько месяцев Веронику, когда ее тело уже лежало в земле, выяснили, что в день пропажи она звонила брату и просила дать ей в долг 300 тысяч рублей.
Когда выяснилось, что убитая россиянка похоронена в братской могиле, ее родственникам предложили приехать в Таиланд, чтобы провести необходимые экспертизы и забрать тело, однако они, сославшись на отсутствие денег и загранпаспортов, так и не приехали.
Врачи в заключении указали в качестве причины смерти сердечную недостаточность, однако по делу об убийстве сотрудники полиции задержали ее начальника Ильдара.
«Его подставили».
Не менее запутанной остается история и с задержанием подозреваемого. По официальной версии, Ильдар сдался полиции в день убийства Вероники. В тот же день он в последний раз был в сети в социальных сетях.
С тех пор на его странице указан статус, в котором он сообщил, что его якобы подставили.
«Не верьте никому, кто говорит обо мне плохо. Я добрый, честный и порядочный человек. Меня жестко подставили», — написал он.
Несколько дней назад стало известно, что его арестовали. Друг детства обвиняемого Айдар (имя изменено) в беседе с aif.ru рассказал о характере Ильдара.
«Я его знаю со школьных времен. Я не верю, что он мог это сделать, он всегда был спокоен, я даже не помню, чтобы он с кем-то когда-то конфликтовал. У него со школьных времен была цель стать минимум прокурором, он так говорил, стремился к этому. Я, когда узнал об этом случае, был в шоке, чтобы табуреткой кого-то бил, ребра поломал… Это вообще не про него. Про то, что его подставили, вполне допускаю, но кто — не знаю. В последние годы мы общались только по праздникам», — рассказал он.
Родственники так и не забрали тело Вероники, а Ильдар продолжает находиться под следствием.
Ранее стало известно, что в Британии подросток убил мать молотком по совету искусственного интеллекта.