Четырёх нелегалов и двух наркоторговцев задержали дружинники «Тигр-правопорядок» во Владивостоке

За неделю сотрудники организации провели более 200 проверок.

Источник: PrimaMedia.ru

Добровольцы отряда «Тигр-правопорядок» снова проявили себя во Владивостоке: за минувшую неделю им удалось выявить и передать полиции нелегальных мигрантов и наркосбытчиков, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

«Во время патрулирования улиц Владивостока правоохранителями выявлены четверо иностранных граждан, у которых истёк срок действия документов, позволяющих законно находиться в нашей стране», — говорится в сообщении.

В краевом учреждении «Безопасное Приморье» уточнили, что один из задержанных находился в розыске.

Одновременно с этим на улице Босфора был задержан мужчина, пытавшийся сбыть наркотики, а на Калинина — ещё один гражданин с запрещёнными веществами.

Всего за семь дней дружинники проверили более 200 человек, составили 35 административных протоколов и доставили в отделения 17 нарушителей — от мелких хулиганов до подозреваемых в серьёзных преступлениях.

Напомним, отряд создан по инициативе губернатора Олега Кожемяко и объединяет ветеранов СВО.

Напомним, целевой рейд, направленный на выявление иностранцев, незаконно работающих в сфере пассажирских перевозок, прошёл на днях на улице Спортивной во Владивостоке. Пресечена противоправная деятельность тринадцати иностранных граждан, незаконно осуществлявших коммерческие перевозки пассажиров.