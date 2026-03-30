Четырёх нелегалов и двух наркоторговцев задержали дружинники «Тигр-правопорядок» во Владивостоке

Добровольцы отряда «Тигр-правопорядок» снова проявили себя во Владивостоке: за минувшую неделю им удалось выявить и передать полиции нелегальных мигрантов и наркосбытчиков, сообщила пресс-служба правительства Приморья.
«Во время патрулирования улиц Владивостока правоохранителями выявлены четверо иностранных граждан, у которых истёк срок действия документов, позволяющих законно находиться в нашей стране», — говорится в сообщении.
В краевом учреждении «Безопасное Приморье» уточнили, что один из задержанных находился в розыске.
Одновременно с этим на улице Босфора был задержан мужчина, пытавшийся сбыть наркотики, а на Калинина — ещё один гражданин с запрещёнными веществами.
Всего за семь дней дружинники проверили более 200 человек, составили 35 административных протоколов и доставили в отделения 17 нарушителей — от мелких хулиганов до подозреваемых в серьёзных преступлениях.
Напомним, отряд создан по инициативе губернатора Олега Кожемяко и объединяет ветеранов СВО.
