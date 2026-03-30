Наркотики на 3 млн долларов: крупный канал поставки ликвидировали в области Ұлытау (видео)

Стражи порядка сообщили, что в области Ұлытау ликвидирован крупный канал поставки наркотических средств, организованный из южных регионов страны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Источник: Nur.kz

В ходе оперативных мероприятий на автодороге Жезказган — Караганда задержаны пять лиц, причастных к транспортировке наркотиков. Председатель комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан сообщил, что они обеспечивали сопровождение перевозки, а также выполняли функции прикрытия и координации наркомаршрута.

При осмотре транспортного средства изъято 13 пакетов с марихуаной общим весом свыше 300 кг. По предварительным оценкам, изъятый объем составляет до миллиона разовых доз, а его ориентировочная стоимость на черном рынке может достигать трех миллионов долларов США, — заявил он.

В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

