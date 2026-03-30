Наркотики на 3 млн долларов: крупный канал поставки ликвидировали в области Ұлытау (видео)

В ходе оперативных мероприятий на автодороге Жезказган — Караганда задержаны пять лиц, причастных к транспортировке наркотиков. Председатель комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан сообщил, что они обеспечивали сопровождение перевозки, а также выполняли функции прикрытия и координации наркомаршрута.
При осмотре транспортного средства изъято 13 пакетов с марихуаной общим весом свыше 300 кг. По предварительным оценкам, изъятый объем составляет до миллиона разовых доз, а его ориентировочная стоимость на черном рынке может достигать трех миллионов долларов США, — заявил он.
В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.