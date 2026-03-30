Пермяков возмутили дети, которые грелись и жгли палки у Вечного огня

Жители Перми возмутились действиями подростков, которые грелись у Вечного огня возле музея-диорамы на мемориале, сооружённом на месте митингов рабочих в 1905 году.
Фотографию очевидцы опубликовали в соцсетях. На снимке у огня находятся три девочки. Две из них сидят на каменном постаменте и греют руки у Вечного огня, третья стоит рядом. Вместе с девочками — собака на поводке.
«Вечный огонь на 1905 года. Жгут палки на огне, кидают снежки. На замечания огрызаются», — подписал под фото автор снимка.
В комментариях жители констатируют: «из года в год» и предлагают привлечь детей к отвественности.
Напомним, 18 октября 1963 года, когда праздновался 100-летний юбилей Мотовилихинского завода, у памятника «Борцам революции 1905 года» зажгли Вечный огонь. Его доставили от первой мартеновской печи завода.
Кстати, в начале марта 2026 года вынесли приговор 18-летнему жителю села Карагай, который осквернил мемориал воинам Великой Отечественной войны в мае 2025 года. Юноша бросил в пламя цветы, которые находились на мемориале. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, реабилитация нацизма) и назначил наказание в виде обязательных работ.