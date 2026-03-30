В Хомутово состоялось выездное заседание рабочей группы областной КЧС

В Хомутово работают над ликвидацией последствий подтопления
В Хомутово для ликвидации последствий подтопления работает большая группировка специалистов. Среди них — сотрудники Главного управления МЧС России по региону, представители муниципального образования, Дорожной службы Иркутской области, министерства природных ресурсов и экологии региона, Центра гражданской обороны, а также волонтёры.
Развёрнут передвижной пункт управления, подготовлены и открыты пункты временного размещения жителей. Постоянно производится откачка и переброска воды. В работах участвуют волонтёры, в том числе от «Единой России» и Молодёжки Общероссийского Народного фронта.
Часть села Хомутово расположена в низине, куда стекают талые воды с полей. Подтоплены придомовые территории 38 участков. Для откачки воды задействованы 12 мотопомп, четыре насосные станции и две вакуумные машины.
Углубление водоотводных канав ведётся тремя экскаваторами и 12 вакуумными машинами. Специалисты ГУ МЧС по региону и местная администрация получают помощь от волонтёров. Они проводят подомовые обходы, расчищают водоотводные канавы и строят дамбы для отвода талой воды от домов.
В Хомутово работает 51 специалист из местной администрации, хозяйственных эксплуатационных служб и волонтёров. Они проводят сплошной обход территории, выясняют, куда вошла вода, и как обстоят дела у людей. Поступило много заявок на откачку септиков и скважин, а также на подготовку водоотводных канав.
Глава Хомутовского административного округа Алексей Иваненко призвал жителей отнестись с пониманием к ситуации. «Это стихия», — подчеркнул он.
Координатор волонтёров Игорь Афенко рассказал, что совместно с добровольческими организациями, такими как Молодёжка Народного Фронта, Добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», волонтёры Иркутского района и другие, проводятся работы на территории подтопления в Хомутово. Волонтёры расчищают водоотводные канавы, строят дамбы, обеспечивают безопасность на дорогах, осуществляют подомовые обходы и разносят гуманитарную помощь.
С 18 марта в Иркутской области введён режим повышенной готовности. Талыми водами подтоплено 72 приусадебных участка. Помимо Хомутово, подтопления зафиксированы в селе Урик Иркутского муниципального округа, Большой Елани Усольского района, Еланцах Ольхонского района и посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района.
Во всех пострадавших территориях ведётся откачка и отведение талых вод. В работах участвуют 129 человек и 63 единицы техники, включая сотрудников МЧС. Для этого используются мотопомпы, пожарные насосные станции, вакуумные машины, погрузчики, тракторы и экскаваторы.
В пострадавших территориях подготовлены пункты временного размещения граждан общей вместимостью 852 человека. Они находятся в деревне Грановщина Уриковского муниципального образования, селе Большая Елань Усольского района и посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района.
Жителей информируют о рисках через средства массовой информации и социальные сети. На заседании рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности отмечено, что ситуация может измениться из-за приближающегося холодного фронта.
По данным ГУ МЧС по Иркутской области, 30 марта в регионе ожидаются порывы северо-западного ветра до 15−20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду, дождь, мокрый снег, снег и местами сильный. Возможны налипание мокрого снега, гололёдные явления, метели и образование снежного наката на дорогах.
По южной и средней части озера Байкал 30 марта днём и 31 марта ночью ожидается сильный и очень сильный северо-западный ветер со скоростью до 30−35 метров в секунду.