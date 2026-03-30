В Хомутово состоялось выездное заседание рабочей группы областной КЧС

В Хомутово работает 51 специалист из местной администрации, хозяйственных эксплуатационных служб и волонтёров. Они проводят сплошной обход территории, выясняют, куда вошла вода, и как обстоят дела у людей. Поступило много заявок на откачку септиков и скважин, а также на подготовку водоотводных канав.