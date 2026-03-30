ЧП с проникновением в Токио: Япония усиливает охрану дипмиссий после проникновения

Главное полицейское управление Японии провело экстренное совещание по усилению охраны дипломатических представительств после незаконного проникновения на территорию посольства Китая в Токио, сообщает агентство Kyodo.
Во встрече участвовали представители 12 префектур, где расположены иностранные посольства и консульства. По итогам обсуждения принято решение провести проверку системы безопасности и усилить охрану объектов.
Инцидент произошел 24 марта. На территорию китайского посольства проник 23-летний лейтенант вооруженных сил Японии. Его задержали и передали полиции. В ходе осмотра территории обнаружен нож, приобретенный накануне в Токио.
По данным следствия, задержанный заявил о намерении потребовать от посла Китая отказаться от жестких высказываний в адрес Японии. Также он сообщил о планах совершить самоубийство на территории диппредставительства.
МИД Китая направил Токио официальное представление и рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Японию.
Отношения между странами обострились в конце прошлого года после заявлений главы японского правительства Санаэ Такаити о возможном применении силы в случае кризиса вокруг Тайваня. В Китае эти слова расценили как вмешательство во внутренние дела.
Читайте также: Коктейли Молотова в Праге: полиция Чехии расследует атаку на Русский дом.