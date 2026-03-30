ЧП с проникновением в Токио: Япония усиливает охрану дипмиссий после проникновения

Главное полицейское управление Японии провело экстренное совещание по усилению охраны дипломатических представительств после незаконного проникновения на территорию посольства Китая в Токио, сообщает агентство Kyodo.

Во встрече участвовали представители 12 префектур, где расположены иностранные посольства и консульства. По итогам обсуждения принято решение провести проверку системы безопасности и усилить охрану объектов.

Инцидент произошел 24 марта. На территорию китайского посольства проник 23-летний лейтенант вооруженных сил Японии. Его задержали и передали полиции. В ходе осмотра территории обнаружен нож, приобретенный накануне в Токио.

По данным следствия, задержанный заявил о намерении потребовать от посла Китая отказаться от жестких высказываний в адрес Японии. Также он сообщил о планах совершить самоубийство на территории диппредставительства.

МИД Китая направил Токио официальное представление и рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Японию.

Отношения между странами обострились в конце прошлого года после заявлений главы японского правительства Санаэ Такаити о возможном применении силы в случае кризиса вокруг Тайваня. В Китае эти слова расценили как вмешательство во внутренние дела.

«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше