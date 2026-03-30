В Новосибирске водители снегоходов снова провалились в снежную кашу

Дважды за сутки спасатели выезжали на выручку к тем, кто пренебрёг запретом выезда на лёд. «На территории Новосибирского водохранилища спасатели дважды помогали людям, которые увязли на технике в снегу», — сообщили в МЧС. У острова Тань-Вань мужчина и женщина отправились на прогулку на снегоходе и застряли в рыхлеющем снегу. На подмогу пришли муниципальные спасатели МАСС. Похожая ситуация случилась у посёлка Боровое: там двое мужчин на мотобуксировщике не смогли выбраться самостоятельно. Их вызволяли специалисты Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России. Всех четверых доставили на берег, медицинская помощь никому не понадобилась.