Суд в Приморье подтвердил приговор по убийству главы совхоза в 1996 году

Поскольку преступление было совершено до вступления в силу нового Уголовного кодекса России, фигурантов судили по статье 102 УК РСФСР — статье об убийстве из советского кодекса, действовавшего на момент событий. Ещё в 2025 году Михайловский районный суд признал двух мужчин виновными в разбойном нападении и убийстве. Один получил 15 лет колонии строгого режима, а другой — 21 год и 6 месяцев. Такие сроки связаны не только с эпизодом убийства: суд учёл, что у обоих мужчин были неотбытые до конца наказания по другим приговорам.