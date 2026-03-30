Суд в Приморье подтвердил приговор по убийству главы совхоза в 1996 году

Почти через 30 лет после убийства председателя совхоза в Михайловском районе Приморья суд окончательно подтвердил виновность двух фигурантов дела, осуждённых по статье 102 УК РСФСР. Осуждённые пытались добиться отмены приговора Михайловского районного суда, но Приморский краевой суд оставил его без изменений в феврале 2026 года. Об этом написал Telegram‑канал «Примадвокатура».
Из апелляционного определения следует, что речь идёт о нападении на дом председателя совхоза в Михайловском районе, совершённом ещё в 1996 году. Тогда двое мужчин решили ограбить руководителя хозяйства. Для налёта они взяли два ружья 12 и 16 калибра и маски.
В момент нападения в доме находились сам председатель, его жена и родственница. Мужчина оказал вооружённым гостям сопротивление, сумел выхватить ружьё и вступил с ними в перестрелку. В перестрелке председатель совхоза был смертельно ранен, а грабители убежали.
Преступление долгие годы оставалось нераскрытым. Лишь через 27 лет сотрудники СУ СК России по Приморскому краю, которые занимались раскрытием убийств прошлых лет, установили причастных к нападению.
Поскольку преступление было совершено до вступления в силу нового Уголовного кодекса России, фигурантов судили по статье 102 УК РСФСР — статье об убийстве из советского кодекса, действовавшего на момент событий. Ещё в 2025 году Михайловский районный суд признал двух мужчин виновными в разбойном нападении и убийстве. Один получил 15 лет колонии строгого режима, а другой — 21 год и 6 месяцев. Такие сроки связаны не только с эпизодом убийства: суд учёл, что у обоих мужчин были неотбытые до конца наказания по другим приговорам.
Помимо заключения, суд обязал преступников компенсировать моральный вред родственникам погибшего председателя, каждый из осуждённых должен выплатить по 3 млн рублей двум потерпевшим, всего 6 млн рублей.
Как следует из пересказа апелляционного определения, осуждённые не отрицали самого факта нападения на дом председателя. Они утверждали, что после того, как хозяин открыл по ним ответный огонь, они испугались и сбежали, а потому настаивали, что состава убийства в их действиях нет. Коллегия Приморского краевого суда рассмотрела эти доводы и не нашла оснований для пересмотра дела.