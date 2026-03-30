В Новосибирске произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей

В Новосибирске 29 марта на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Ватутина произошло серьёзное ДТП с участием сразу семи автомобилей. Информацию об аварии сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black.
По предварительным данным, всё началось с минивэна Toyota Ipsum. Водитель двигался по улице и не справился с ситуацией на дороге, в результате чего допустил столкновение с двумя автомобилями, стоявшими на светофоре в ожидании разрешающего сигнала.
От удара машины по инерции продолжили движение и задели другие транспортные средства. В итоге цепная реакция привела к массовому столкновению, в котором оказались сразу семь автомобилей.