Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Улан-Удэ

Ранее KP.RU сообщал, что ребенок выпал с седьмого этажа в Санкт-Петербурге. Его мать была в другой комнате, а окна не были оборудованы защитными блокираторами. Внизу мальчика успел поймать дворник Хайрулло Ибадуллаев. Затем он занес ребенка в подъезд, чтобы привести его в чувство.