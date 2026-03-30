Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Улан-Удэ

В Улан-Удэ трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа, пока его мать находилась в соседней комнате. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В ведомстве уточнили, что ребенок находился один в комнате и с помощью стула забрался на подоконник. Он оперся на москитную сетку и выпал на улицу. Мать в это время находилась в соседней комнате.
По данным МВД, сейчас малыш проходит обследование в больнице, ему оказывается необходимая помощь. Семья благополучная, на учете не состоит. В настоящее время полицейские проводят проверку.
Ранее KP.RU сообщал, что ребенок выпал с седьмого этажа в Санкт-Петербурге. Его мать была в другой комнате, а окна не были оборудованы защитными блокираторами. Внизу мальчика успел поймать дворник Хайрулло Ибадуллаев. Затем он занес ребенка в подъезд, чтобы привести его в чувство.