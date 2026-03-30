В Омской области водитель сбил 4-летнего мальчика на самокате

Ему понадобилась помощь медиков.

Источник: Om1 Омск

В воскресенье, 29 марта, в Омской области произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок. Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию по Омскому району в 14:30. Инцидент случился на бульваре Школьном в селе Троицкое.

Предварительно установлено, что 21-летний парень, управлявший ВАЗ-2114, сбил пешехода, который переезжал дорогу в неположенном месте на самокате.

Пешеходом оказался 4-летний мальчик, который ехал один без сопровождения взрослых. В результате ДТП ему понадобилась медицинская помощь.

Окончательно причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.