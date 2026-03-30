В Таганроге из‑за атаки ВСУ повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов

«Пришкольный лагерь будет принимать детей в школе № 27. Повреждения получили также 3 предприятия», — написала она в своём телеграм-канале.
Из дома 1, расположенного на улице Свободы, были эвакуированы люди. В целях обеспечения безопасности и проведения необходимых сапёрных работ территория будет перекрыта. Трамвайное движение будет приостановлено в направлении завода Бериева.
Напомним, ранее число пострадавших в результате атаки ВСУ на Таганрог возросло до восьми. В результате массированного удара беспилотников погиб мужчина. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Отмечается, что обломки дронов повредили жилые дома, социальные объекты и промышленные предприятия. Кроме того, в результате падения украинского беспилотного летательного аппарата в Краснодаре пострадали три человека, включая двух детей. Беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку. В результате инцидента выбиты стёкла, повреждены как минимум три квартиры и около пяти припаркованных возле дома автомобилей.
