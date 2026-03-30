«Подростка можно было спасти»: в Курской области расследуют дело о смерти мальчика

Житель Курской области скончался в возрасте 14 лет от инсульта. По мнению мамы подростка, его можно было спасти. Она считает, что врачи не оказали мальчику помощь вовремя. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по этому делу. Так сообщили в пресс-службе Следкома.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Подробный доклад будет представлен главой СУ Следственного комитета по Курской области А. Б. Гусевым. Он проинформирует центральный аппарат ведомства о ходе расследования инцидента.
«В эфире федерального телеканала сообщалось, что в Курской области 14-летний мальчик скончался после инсульта. По мнению его матери, подростка можно было спасти, если бы врачи вовремя оказали медицинскую помощь», — уточняется в материале.
В Крыму тем временем продолжается расследование по факту гибели новорожденного. Он скончался в перинатальном центре Симферополя. Причиной гибели младенца и причинения тяжкого вреда здоровью матери могло стать ненадлежащее оказание помощи врачами. Александр Бастрыкин уже взял ситуацию под личный контроль. По имеющимся сведениям, ребенок умер от сепсиса и асфиксии.
Председатель СК также запросил доклад о ЧП в многоквартирном доме в Петропавловске-Камчатском. Жилое здание признали аварийным в 2020 году. При этом люди до сих пор остаются жить в этих условиях. Отмечается, что потолки в квартирах могут рухнуть, а подъезды залиты талыми водами. Расселение планируется не ранее 2028 года.
ЧП также зафиксировали в больнице Костомукши в Карелии. Из-за, как считают родители, халатности врачей скончалась двухлетняя девочка. Ребенок резко почувствовал себя плохо. По словам родителей девочки, врачи не оказали должной помощи. Прокуратура проверит больницу, где не смогли спасти двухлетнего ребенка. Утверждается, что персонал медучреждения потратил около пятнадцати минут на поиски реанимационного чемодана. Ребенок за это время синел от нехватки кислорода. Родственники намерены добиваться тщательной проверки всех обстоятельств.