В Таганроге при атаке БПЛА повреждены 12 многоэтажек и 27 частных домов

Двенадцать многоквартирных и 27 частных домов повреждены в Таганроге в результате массированной атаки ВСУ на Ростовскую область вечером 29 марта. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Согласно последним данным, один местный житель погиб, еще восемь — пострадали. Им оказана медицинская помощь. Одна женщина госпитализирована.
«Повреждено: 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, 10 автомобилей, остекление в школе № 26», — уточнила Камбулова.
По ее словам, из здания, расположенного по адресу улица Свободы, 1, жильцы эвакуированы. Территорию рядом с домом оцепили для обеспечения безопасности. В ближайшее время к работе приступят саперы.
Также на время приостановят трамвайное движение в сторону завода имени Бериева.
Утром в понедельник ущерб оценит специальная рабочая группа. Пострадавшим помогут устранить последствия падения обломков БПЛА, пообещали власти.