Дачного вора из Омского района приговорили к 4,5 года колонии

За 16 краж 38-летнего омича приговорили к 4,5 годам колонии. Вину в совершении преступлений он не признал. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Все эти случаи происходили с июня по июль 2025 года.
Судом установлено, что злоумышленник проникал в дачные дома Омска и Омского района, а затем похищал оттуда вещи. В дальнейшем он продавал их посторонним людям. Отмечается, что в одном из домов мужчина украл охотничье ружье. Сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей.
«Мужчина был задержан сотрудниками полиции благодаря бдительности садовода, обратившего внимание на появление на территории одного из участков постороннего лица», — уточнили в ведомстве.
Часть похищенных вещей, включая оружие, было изъято по месту проживания осужденного. Суд назначил 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязал взыскать сумму ущерба.