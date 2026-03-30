Два человека пострадали в ДТП на трассе в Аларском районе

Дорожный инцидент произошел вчера в утреннее время на 1713 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» Аларского района вблизи поселка Кутулик.
По предварительной информации, 34-летняя женщина-водитель автомобиля «Mazda Axela» не справилась с управлением, совершила съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием.
В результате случившегося водитель и 28-летняя девушка-пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.