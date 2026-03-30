Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали в ДТП на трассе в Аларском районе

В Аларском районе сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии, в результате которой получили травмы два человека.

Источник: ТК Город

Дорожный инцидент произошел вчера в утреннее время на 1713 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» Аларского района вблизи поселка Кутулик.

По предварительной информации, 34-летняя женщина-водитель автомобиля «Mazda Axela» не справилась с управлением, совершила съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием.

В результате случившегося водитель и 28-летняя девушка-пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.