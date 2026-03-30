В Красноярске кладовщик и водитель украли со склада 250 килограммов готовой еды

Красноярские полицейские раскрыли крупную кражу готовых блюд из торговой сети.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске завершено расследование уголовного дела против двух мужчин, которых обвиняют в крупной краже готового питания. Один из них работал кладовщиком на складе сети супермаркетов, второй — водителем-экспедитором. Подробностями этой истории поделились 30 марта в МВД по Красноярскому краю.

По версии следствия, кладовщик предложил коллеге похищать блюда, которые развозили с этого склада по магазинам. Во время погрузки они дополнительно ставили в машину коробки с едой, а потом делили их между собой. Так продолжалось с октября по ноябрь прошлого года.

За это время приятели семь раз вывозили со склада по несколько коробок.

В итоге они похитили 254 килограмма салатов, жареной рыбы, курицы, котлет, картофеля, плова и других блюд. Общая сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей.

После того, как недостача вскрылась, на друзей завели уголовное дело о краже, совершенной организованной группой. По этой статье мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы. Они дожидаются суда под подпиской о невыезде.