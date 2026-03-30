Три подростка из Приангарья стали террористами за 15 тысяч рублей

IrkutskMedia, 30 марта. В Иркутской области трое подростков подожгли релейный шкаф на железной дороге в Иркутске и станцию связи в Свирске по указанию украинских спецслужб. Преступление было совершено за обещанные 10−15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации областного центра.
2-й Восточный военный окружной суд в Чите вынес обвинение в террористической деятельности, назначив наказание в виде лишения свободы на сроки от 6,5 до 9 лет.
Напомним, ночью 12 ноября в дежурную часть отдела полиции в городе Киренске поступило сообщение о том, что загорелись трансформаторная будка. В результате были обесточены 38 жилых домов и шесть социально значимых объектов. Кроме того, через некоторое время зафиксировано возгорание рядом с бензоколонкой — его оперативно потушили очевидцы.
В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что прибывшие на место правоохранители изъяли вещественные доказательства, после чего совместно с УФСБ России по Иркутской области установили и задержали девушку, предположительно, причастную к инциденту. Ей оказались 24-летняя местная жительница. Она пояснила, что стала жертвой телефонных мошенников и совершила действия по их указанию.