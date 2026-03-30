Падение с высоты: ребенок вывалился из окна 4-го этажа в российском городе

Трехлетний ребенок доставлен в медицинское учреждение после падения из окна четвертого этажа жилого дома в Улан-Удэ, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Республике Бурятия.
Инцидент произошел в пятиэтажном доме на улице Лебедева. Сообщение поступило в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Улан-Удэ.
По предварительным данным, ребенок находился в комнате, забрался на стул, затем на подоконник и оперся на москитную сетку. Она не выдержала нагрузки, после чего ребенок выпал из окна. В момент происшествия мать находилась в соседней комнате.
Пострадавший доставлен в медучреждение, проводится обследование и оказание помощи. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку. Семья на профилактическом учете не состоит.
