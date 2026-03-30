Падение с высоты: ребенок вывалился из окна 4-го этажа в российском городе

Трехлетний ребенок доставлен в медицинское учреждение после падения из окна четвертого этажа жилого дома в Улан-Удэ, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Республике Бурятия.

Инцидент произошел в пятиэтажном доме на улице Лебедева. Сообщение поступило в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Улан-Удэ.

По предварительным данным, ребенок находился в комнате, забрался на стул, затем на подоконник и оперся на москитную сетку. Она не выдержала нагрузки, после чего ребенок выпал из окна. В момент происшествия мать находилась в соседней комнате.

Пострадавший доставлен в медучреждение, проводится обследование и оказание помощи. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку. Семья на профилактическом учете не состоит.

Ранее сообщалось о ДТП, которое произошло в Луганской Народной Республике. В населенном пункте Марковка автобус маршрута «Москва — Стаханов» съехал с трассы и врезался в жилой дом на территории частного подворья.

По данным ведомства, в результате ДТП пострадали четыре человека. Все они доставлены в медицинские учреждения с ушибами различной степени тяжести.

Читайте также: Риск для людей: в Приморском крае отловили агрессивного тигра, выходившего к селу.