Омская прокуратура взяла под контроль дело о ДТП со сбитыми девочками

По предварительным данным, 50-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан» при повороте налево не уступила дорогу встречной иномарке. После столкновения вторую машину отбросило на тротуар, где в этот момент находились люди. Две 14-летние девушки не успели среагировать и оказались под колесами. Пострадавших госпитализировали.