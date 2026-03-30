Омская прокуратура взяла под контроль дело о ДТП со сбитыми девочками

Вечером 28 марта на перекрестке улиц 24-я Северная и 11-я Амурская произошло ДТП, в результате которого травмы получили две несовершеннолетние. Прокуратура Омской области сообщила, что взяла ход процессуальной проверки под особый контроль.
По предварительным данным, 50-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан» при повороте налево не уступила дорогу встречной иномарке. После столкновения вторую машину отбросило на тротуар, где в этот момент находились люди. Две 14-летние девушки не успели среагировать и оказались под колесами. Пострадавших госпитализировали.
Надзорное ведомство организовало сопровождение проверки, которую проводят сотрудники Госавтоинспекции. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, полноте выяснения всех обстоятельств, а также действиям участников аварии.
