Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская прокуратура взяла под контроль дело о ДТП со сбитыми девочками

Надзорное ведомство подключилось к выяснению обстоятельств вечернего ДТП, в котором на тротуаре пострадали две 14-летние школьницы.

Источник: Прокуратура Омской области

Вечером 28 марта на перекрестке улиц 24-я Северная и 11-я Амурская произошло ДТП, в результате которого травмы получили две несовершеннолетние. Прокуратура Омской области сообщила, что взяла ход процессуальной проверки под особый контроль.

По предварительным данным, 50-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан» при повороте налево не уступила дорогу встречной иномарке. После столкновения вторую машину отбросило на тротуар, где в этот момент находились люди. Две 14-летние девушки не успели среагировать и оказались под колесами. Пострадавших госпитализировали.

Надзорное ведомство организовало сопровождение проверки, которую проводят сотрудники Госавтоинспекции. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, полноте выяснения всех обстоятельств, а также действиям участников аварии.

Ранее мы рассказывали, что на этом же перекрестке женщина с коляской едва не попала под машину на тротуаре.