Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 68-го километра МКАД перед съездом № 67А. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено.
— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в публикации в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
28 марта на внешней стороне 4-го километра МКАД в районе съезда № 4 произошла авария с участием нескольких автомобилей. На месте аварии работали городские оперативные службы.
Кроме того, 21 марта несколько машин столкнулись на 2-м километре МКАД. В связи с затруднениями движения водителей призывали искать пути объезда.