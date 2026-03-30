Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь расчёты ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ в Воронежской области

За минувшую ночь силами противовоздушной обороны в пяти районах и одном городском округе Воронежской области успешно обнаружены и ликвидированы 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: Life.ru

«По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов повреждён автомобиль. В городском округе после падения обломков возникло возгорание лесной подстилки, которое было оперативно потушено», — написал он в своём телеграм-канале.

В Таганроге после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов. Из дома 1, расположенного на улице Свободы, были эвакуированы люди. В целях обеспечения безопасности и проведения необходимых сапёрных работ территория будет перекрыта. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Таганрог возросло до восьми. В результате массированного удара беспилотников погиб мужчина. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Отмечается, что обломки дронов повредили жилые дома, социальные объекты и промышленные предприятия.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше