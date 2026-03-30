Под Минусинском почти неделю ищут провалившегося под лед ребенка

В Красноярском крае спасатели продолжают поиск пропавшего на реке мальчика.

Источник: Комсомольская правда

На юге Красноярского края спасатели почти неделю ведут поиски семилетнего мальчика, который провалился под лед реки Туба.

Трагедия случилась днем 25 марта под Минусинском, в селе Городок. Известно, что ребенок приехал к водоему на велосипеде вместе со сверстником. Дети вышли на лед и попали в промоину. Одному из них удалось выбраться. О пропаже ребенка в полицию сообщила его мать.

Позже в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

30 марта спасатели Минусинского поисково-спасательного отделения обследовали 400 квадратных метров дна реки. Они использовали гидролокатор и водолазный телевизионный комплекс «Оптима», который позволяет детально осматривать подводную обстановку. Однако найти тело мальчика пока не удалось. Поисковые работы продолжаются. Их осложняет сильное течение.