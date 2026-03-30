Под Минусинском почти неделю ищут провалившегося под лед ребенка

На юге Красноярского края спасатели почти неделю ведут поиски семилетнего мальчика, который провалился под лед реки Туба.
Трагедия случилась днем 25 марта под Минусинском, в селе Городок. Известно, что ребенок приехал к водоему на велосипеде вместе со сверстником. Дети вышли на лед и попали в промоину. Одному из них удалось выбраться. О пропаже ребенка в полицию сообщила его мать.
Позже в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
30 марта спасатели Минусинского поисково-спасательного отделения обследовали 400 квадратных метров дна реки. Они использовали гидролокатор и водолазный телевизионный комплекс «Оптима», который позволяет детально осматривать подводную обстановку. Однако найти тело мальчика пока не удалось. Поисковые работы продолжаются. Их осложняет сильное течение.