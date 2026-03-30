Беспилотники ВСУ массово атаковали российские регионы ночью

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины (ВСУ) совершили массовую атаку на российские регионы. Повреждены десятки жилых домов, один человек погиб, более десяти получили ранения. На месте происшествия работают экстренные службы.

Источник: Life.ru

Что известно об атаке к этому моменту:

Над Таганрогом Ростовской области прогремело свыше десяти взрывов. По предварительной информации, в образовательное учреждение попал дрон.

В Таганроге после атаки беспилотников повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов. Повреждения также получили 10 автомобилей и 3 предприятия. Из дома на ул. Свободы были эвакуированы люди.

В результате удара ВСУ один мужчина погиб, ещё восемь человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них госпитализирована женщина.

Беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Краснодаре. Выбиты стёкла в квартирах и повреждён фасад здания. В результате падения украинского беспилотного летательного аппарата пострадали три человека, включая двух детей.

Серия взрывов прогремела над Тольятти. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Четыре муниципалитета подверглись ударам ВСУ в Белгородской области. Пострадали две женщины. Повреждены жилые дома и автомобили.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше