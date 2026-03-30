Беспилотники ВСУ массово атаковали российские регионы ночью

Что известно об атаке к этому моменту:
Над Таганрогом Ростовской области прогремело свыше десяти взрывов. По предварительной информации, в образовательное учреждение попал дрон.
В Таганроге после атаки беспилотников повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов. Повреждения также получили 10 автомобилей и 3 предприятия. Из дома на ул. Свободы были эвакуированы люди.
В результате удара ВСУ один мужчина погиб, ещё восемь человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них госпитализирована женщина.
Беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Краснодаре. Выбиты стёкла в квартирах и повреждён фасад здания. В результате падения украинского беспилотного летательного аппарата пострадали три человека, включая двух детей.
Серия взрывов прогремела над Тольятти. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Четыре муниципалитета подверглись ударам ВСУ в Белгородской области. Пострадали две женщины. Повреждены жилые дома и автомобили.