Бастрыкину повторно доложат о гибели челябинской гимнастки в Магнитогорске

Девушка разбилась, упав с высоты во время репетиции в цирке.

Источник: СУ СКР по Челябинской области

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели челябинской гимнастки в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

По данным ведомства, девушка погибла во время репетиции в цирке в 2025 году. Она выполняла трюк на аттракционе «Колесо смелости», сорвалась и упала с пятиметровой высоты. Гимнастка получила травмы, не совместимые с жизнью.

В эфире федеральной правовой программы родственники погибшей заявили, что следователи привлекли к ответственности не всех виновных. Расследование ведут органы СК России по Челябинской области.

Глава ведомства поручил руководителю регионального управления Александру Щукину представить повторный доклад о ходе расследования и по доводам, прозвучавшим в сюжете.