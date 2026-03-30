Бастрыкину повторно доложат о гибели челябинской гимнастки в Магнитогорске

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели челябинской гимнастки в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.
По данным ведомства, девушка погибла во время репетиции в цирке в 2025 году. Она выполняла трюк на аттракционе «Колесо смелости», сорвалась и упала с пятиметровой высоты. Гимнастка получила травмы, не совместимые с жизнью.
В эфире федеральной правовой программы родственники погибшей заявили, что следователи привлекли к ответственности не всех виновных. Расследование ведут органы СК России по Челябинской области.
Глава ведомства поручил руководителю регионального управления Александру Щукину представить повторный доклад о ходе расследования и по доводам, прозвучавшим в сюжете.