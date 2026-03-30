Ряд казахстанцев арестован и еще трое под следствием по делу о беспорядках в России

«28 марта состоялись встречи сотрудников генерального консульства Казахстана в Санкт-Петербурге с гражданами РК, работающими в вахтовом поселке в Усть-Луге (поселок, в котором проживают около 15 тыс. человек — вахтовики разных подрядных организаций, участвующие в строительстве одного из крупнейших экспортных портов России), в том числе с задержанными в результате бытового конфликта. Напомним, что изначально в беспорядках участвовало несколько сотен человек. Сразу же после инцидента было задержано более 30 человек (граждане ряда стран). После проведения первичных следственных действий было отпущено большинство задержанных. Судебные решения об административном нарушении с арестом на 10 суток были вынесены в отношении ряда лиц, в том числе граждан Казахстана. Еще трое граждан РК остаются под следствием», — привел в понедельник МИД комментарий генерального консульства Казахстана в Санкт-Петербурге по ситуации в вахтовом поселке в Усть-Луге.