Ряд казахстанцев арестован и еще трое под следствием по делу о беспорядках в России

«28 марта состоялись встречи сотрудников генерального консульства Казахстана в Санкт-Петербурге с гражданами РК, работающими в вахтовом поселке в Усть-Луге (поселок, в котором проживают около 15 тыс. человек — вахтовики разных подрядных организаций, участвующие в строительстве одного из крупнейших экспортных портов России), в том числе с задержанными в результате бытового конфликта. Напомним, что изначально в беспорядках участвовало несколько сотен человек. Сразу же после инцидента было задержано более 30 человек (граждане ряда стран). После проведения первичных следственных действий было отпущено большинство задержанных. Судебные решения об административном нарушении с арестом на 10 суток были вынесены в отношении ряда лиц, в том числе граждан Казахстана. Еще трое граждан РК остаются под следствием», — привел в понедельник МИД комментарий генерального консульства Казахстана в Санкт-Петербурге по ситуации в вахтовом поселке в Усть-Луге.
Согласно информации, «пострадавших или требующих лечения граждан Казахстана не имеется» и «всем гражданам Казахстана оказывается необходимая консульско-правовая помощь».
«Также проведена встреча непосредственно в вахтовом поселке, на которой присутствовали представители работников предприятия (рабочие и прорабы участков), правоохранительных органов РФ, компании работодателя и охранного агентства. В конструктивном ключе обсуждена произошедшая ситуация и шаги по недопущению повторения подобных инцидентов в будущем. В настоящее время ситуация в вахтовом поселке спокойная. Следственные мероприятия в отношении обеих сторон инцидента продолжаются, по итогам будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что генеральное консульство РК в Санкт-Петербурге проверяет информацию о конфликте с участием граждан Казахстана, направив официальные запросы в компетентные органы России, и находится на связи с правоохранительными органами для установления всех обстоятельств. 28 марта в МИД РК заявили, что казахстанцев, тяжело пострадавших в ходе конфликта в России, нет.