Пенсионер погиб при пожаре в жилом доме в Бурятии

Подчёркивается, что к ликвидации пожара были привлечены шесть человек личного состава и две единицы техники.
«В ходе тушения в комнате на кровати был обнаружен 67-летний мужчина без признаков жизни», — сообщило ведомство в соцсетях.
Согласно данным МЧС, в пожаре полностью сгорели дом и веранда. По предварительной информации, причиной воспламенения послужил поджог.
Накануне пожар произошёл в многоквартирном жилом доме в подмосковном Жуковском на улице Фрунзе. Жильцов оперативно эвакуировали. На кадрах видно, что огонь охватил верхние этажи, откуда валил столб чёрного дыма. Площадь возгорания превысила 2,2 тысячи квадратных метров.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.