Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Бадалыкском кладбище в Красноярске клещ впился в голову 12-летней девочки

В Красноярском крае зафиксировано первое нападение клеща в этом сезоне.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае открыт клещевой сезон. 30 марта в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю сообщили, что первый случай присасывания паразита в этом году был зарегистрирован в минувшую субботу, 28 марта.

На территории Бадалыкского кладбища в Красноярске пострадала 12-летняя девочка. Клеща обнаружили у нее на голове. Семья привезла ребенка к медикам на следующий день после случившегося. Школьница оказалась привита от клещевого вирусного энцефалита. Клеща направили на лабораторное исследование. Напомним, что он может быть переносчиком целого «букета» опасных болезней.

В ведомстве напомнили, что клещи активны уже сейчас, поэтому любой выезд на природу, а также посещение парков и кладбищ требуют соблюдения мер профилактики. Нужно использовать репелленты, носить закрытую одежду, осматривать себя и детей каждые 20−30 минут во время прогулок. Тем, кто еще не привит, посоветовали позаботиться о вакцинации.