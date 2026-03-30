На Бадалыкском кладбище в Красноярске клещ впился в голову 12-летней девочки

В Красноярском крае открыт клещевой сезон. 30 марта в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю сообщили, что первый случай присасывания паразита в этом году был зарегистрирован в минувшую субботу, 28 марта.
На территории Бадалыкского кладбища в Красноярске пострадала 12-летняя девочка. Клеща обнаружили у нее на голове. Семья привезла ребенка к медикам на следующий день после случившегося. Школьница оказалась привита от клещевого вирусного энцефалита. Клеща направили на лабораторное исследование. Напомним, что он может быть переносчиком целого «букета» опасных болезней.
В ведомстве напомнили, что клещи активны уже сейчас, поэтому любой выезд на природу, а также посещение парков и кладбищ требуют соблюдения мер профилактики. Нужно использовать репелленты, носить закрытую одежду, осматривать себя и детей каждые 20−30 минут во время прогулок. Тем, кто еще не привит, посоветовали позаботиться о вакцинации.