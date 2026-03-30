️Пострадавшая при атаке ВСУ на Таганрог находится в стабильном состоянии. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
К сожалению, в ночь на 30 марта погиб один человек. Восемь жителей обратились за медицинской помощью. Госпитализировали одну пациентку, она в стабильном состоянии.
По словам главы региона, наши военные сбили не менее 60 украинских дронов над Таганрогом, а также Неклиновским, Азовским, Миллеровским, Чертковским, Матвеево-Курганским и Шолоховским районами.
Есть повреждения объектов на земле, в том числе обломки попали в здание школы № 26 Таганрога.
