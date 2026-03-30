За ночь расчёты ПВО уничтожили 102 БПЛА над десятью регионами России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, цели сбили в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях. Дроны также ликвидировали над территориями Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Азовского моря.

В Минобороны отметили, что все обнаруженные БПЛА удалось уничтожить. Системы противовоздушной обороны работали в течение всей ночи.

Ранее в Таганроге сообщали о последствиях атаки беспилотников. Повреждения получили жилые дома и объекты городской инфраструктуры. По информации местных властей, пострадали 12 многоквартирных и 27 частных домов. Также повреждения получили десять автомобилей и остекление в здании школы № 26. Из одного из домов на улице Свободы эвакуировали жителей. Территорию временно перекрыли для работы сапёров. В городе также приостановили движение трамваев в сторону завода Бериева.

