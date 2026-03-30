Мужчину, идущего по краю дороги, насмерть сбили в Краснотурьинске

Смертельное ДТП случилось в ночь на 30 марта в микрорайоне «Медная Шахта» на улице Мира в Краснотурьинске. По данным свердловской ГИБДД, на мужчину в тёмной одежде, который шел в полуметре от края проезжей части при наличии тротуара, наехал 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2115».
«В результате автоаварии мужчина-пешеход, личность которого в настоящее время устанавливают сотрудники полиции, от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия медиков скорой помощи», — сообщили в Госавтоинспекции.
Водитель прошёл медицинское освидетельствование на состояние опьянения — трезв.
Сам молодой человек пояснил автоинспекторам, что вовремя не увидел пешехода из-за света фар встречного автомобиля.