В Башкирии завели уголовные дела за кражу топлива

В Башкортостане полиция возбудила уголовные дела по фактам хищения топлива на автозаправках «Лукойл».

Источник: ГАИ РБ

Злоумышленники заправляли машины и уезжали, не оплачивая бензин. Один из них, 36-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» в течение прошлого года присвоил себе топливо примерно на 26 тысяч рублей. Другой, 42-летний водитель на автомобиле «Хёндай» похитил топливо на сумму более 2,7 тысячи рублей.

Сейчас по обоим случаям ведётся следствие, сообщили в региональной госавтоинспекции. После завершения всех проверок дела будут переданы в суд.

Полиция и службы безопасности продолжают работать над выявлением других подобных случаев на АЗС республики.

