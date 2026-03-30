Военнослужащий ВВО из Хабаровского края награжден медалью Суворова

Евгений Хлыстов, действуя в составе группы совместно с товарищем, обеспечивал устойчивую радиосвязь командования со штурмовыми и резервными подразделениями, действовавшими на передовой в зоне СВО. Он также вел радиоперехват, отслеживая движение сил противника, и на протяжении всего пребывания на позиции восстанавливал и возвращал к эксплуатации поврежденное радиооборудование.
«Благодаря его грамотным и своевременным действиям удалось сорвать две ротации солдат ВСУ, что создало предпосылки для успешного выполнения поставленной боевой задачи. Полученная в ходе радиоперехвата информация позволила командованию эффективно планировать действия и наносить удары по выявленным целям. За проявленные мужество, высокий профессионализм и самоотверженность при выполнении воинского долга Евгений Хлыстов удостоен государственной награды — медали Суворова», — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.