Дело возбудили после падения лифта с 15-летней девочкой в Красноярске

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело после падения лифта с 15-летней девочкой в многоквартирном доме. Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону.
По версии следствия, вечером 29 марта 2026 года 15-летняя девушка зашла в лифт на 14-м этаже в доме на улице 1-я Хабаровская. Во время движения кабина неожиданно сорвалась вниз и остановилась только на 8-м этаже. Школьница получила травмы и была госпитализирована. В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает.
Дело возбуждили по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности».
Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию и техническое обслуживание лифтового оборудования.
