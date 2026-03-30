Дело возбудили после падения лифта с 15-летней девочкой в Красноярске

По версии следствия, вечером 29 марта 2026 года 15-летняя девушка зашла в лифт на 14-м этаже в доме на улице 1-я Хабаровская. Во время движения кабина неожиданно сорвалась вниз и остановилась только на 8-м этаже. Школьница получила травмы и была госпитализирована. В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает.