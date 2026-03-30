В Воронежской области обломки БПЛА повредили машину и вызвали пожар

Минувшей ночью вражеская беспилотная авиация совершила очередной налет на Воронежскую область. Дежурные силы ПВО в пяти районах и одном городском округе региона обнаружили и сбили 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом утром в понедельник, 30 марта, рассказал губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, отражение вражеской атаки прошло без пострадавших. При падении обломков БПЛА в одном из районов поврежден автомобиль. В городском округе после сбития воздушной цели загорелась лесная подстилка. Пожар оперативно потушили.
В 06.14 30 марта объявили отбой угрозы атаки БПЛА.
