В Ростове уборщице завода зажевало руку машиной для фарша. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда по Ростовской области.
Пострадавшая зацепила ногой пусковой рычаг. Тяжёлый несчастный случай произошел ещё в январе, однако расследование завершилось только сейчас.
Установлено, что во время очистки фаршенаполнительной машины женщина зацепила ногой пусковой рычаг. В результате вакуумный шприц начал работу, вследствие чего сотрудница повредила руку.
Комиссия признала, что этот несчастный случай связан с производством. Будет составлен соответствующий акт.