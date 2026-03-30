Экс-инспектора налоговой на Урале отправили в колонию за взятки от бизнесменов

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил восемь лет колонии строгого режима бывшему налоговому инспектору Руслану Шаехову за получение взяток от предпринимателей, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Источник: Коммерсантъ

Он признан виновным по чч. 3, 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение незаконных действий и бездействие в пользу взяткодателя, в крупном размере).

Шаехов был специалистом первого разряда отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России № 24 по Свердловской области. Суд установил, что в его служебные обязанности входило проведение инвентаризации торговых павильонов на наличие контрольно-кассовой техники. С 2018 по 2023 год он получал взятки за несоставление протоколов о ее неприменении и непроведении проверок с его стороны. Кроме того, инспектор брал взятки за несоставление протоколов о привлечении к административной ответственности из-за предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП или юрлица.

Всего он получил взятки суммарно на 325 тыс. руб. от семи лиц. Суд также назначил Шаехову штраф в девятикратном размере от этой суммы — на 3 млн руб. В течение семи лет он не сможет занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и функций представителя власти. В отношении взяткодателей прекращены уголовные дела и преследование из-за деятельного раскаяния.