Экс-инспектора налоговой на Урале отправили в колонию за взятки от бизнесменов

Шаехов был специалистом первого разряда отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России № 24 по Свердловской области. Суд установил, что в его служебные обязанности входило проведение инвентаризации торговых павильонов на наличие контрольно-кассовой техники. С 2018 по 2023 год он получал взятки за несоставление протоколов о ее неприменении и непроведении проверок с его стороны. Кроме того, инспектор брал взятки за несоставление протоколов о привлечении к административной ответственности из-за предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП или юрлица.