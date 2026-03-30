Около 40 домов в Таганроге получили повреждения после атаки дронов ВСУ

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Таганрог повреждения получили 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, три предприятия, 10 автомобилей и остекление в школе № 26. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщила мэр города Светлана Камбулова.

— Из дома 1 на улице Свободы были эвакуированы люди. Для обеспечения безопасности и проведения необходимых работ саперами территория будет перекрыта. Трамвайное движение будет временно приостановлено в направлении завода Бериева. Утром рабочая группа начнет обход поврежденных территорий, — подчеркнула глава города.

Пострадавшим при ударах ВСУ окажут содействие в устранении последствий, написала Камбулова в своем Telegram-канале.

Ночью 30 марта в результате атаки беспилотника ВСУ на многоэтажный дом в Прикубанском округе Краснодара пострадали трое местных жителей, двое из них — дети. Всем пострадавшим оказали первую медицинскую помощь на месте случившегося.

В ночь с 29 на 30 марта российские силы ПВО ликвидировали 103 украинских дрона над российскими регионами.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
